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Girne’deki güzellik merkezinde pozitif vaka

Girne’deki “Velena Hair Beauty and Nail Salon” isimli güzellik merkezindeki bir çalışanın PCR test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 14:10
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Girne’deki güzellik merkezinde pozitif vaka

Girne’de bir güzellik salonunda pozitif vaka çıktı, işletme ‘tedbir amaçlı’ kepenkleri bir süreliğine indirdiğini duyurdu.

Girne’de Velena Hair, Beauty and Nail Salon adlı işletmenin sahibi olan Ala Özberkman, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımında, salonlarında bir pozitif vakaya rastlanmış olması nedeni ile işletmenin bir süre kapalı olacağını duyurdu.

Özberkman, kişisel sosyal medya hesabında şu şekilde açıklama yaptı:

"Değerli Halkımız ve sevgili müşterilerimiz,

Son günlerde kontrolsüz bir şekilde artmış̧ olan bulaş̧ nedeniyle biz de kurum olarak hem siz özel müşterilerimizi, hem de kendi çalışanlarımızın sağlığını güvence altına almak maksadı ile bugüne kadar salonumuzun nasıl önlemler alarak hizmet vermekte olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz.

Salgının kontrol dışına çıkmış̧ olduğunu gözettiğimizden oturul̈, önceden de düzenle olarak yaptırmış̧ olduğumuz PCR testlerini dün tüm personelimize yine yaptırdık.

Ve maalesef pozitif vaka bulunmuş̧ olması sebebi ile salonumuzu Sağlık Bakanlığımızın belirleyeceği ve durumun netleşmesi sonrasında sizlerle paylaşacağımız sure ile kapatıyoruz. (2. Aşama testi bugün yapıldı, yarına kadar sonuç bekleyeceğiz.)

Hepimizin sağlığı için, Sağlık Bakanlığ̆ı ile gerekli bilgileri paylaştık.

Bu süreçte yaşanmış ve yaşanacak olanları tüm samimiyetimizle sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

Mümkün olan en kısa surede, sağlık ve esenlikle tekrar buluşacağımız güne kadar sağlıklı ve huzurlu günler diliyoruz..."

Son Güncelleme: 12.09.2020 14:16
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