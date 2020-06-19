Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak bir kişi daha tutuklandı. Tutuklanan zanlı Cemil Ülgü mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Haziran 2020 Cuma 14:46
2092 Okunma
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak bir kişi daha tutuklandı. Tutuklanan zanlı Cemil Ülgü dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı Cemil Ülgü’nün Lefkoşa’da taammüden adam öldürme, adam öldürme, silahlı soygun, kanunsuz ateşli silah taşıma tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu ve meskûn mahalde ateş açma suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı Cemil Ülgü’nün Gökhan Naim’in öldürülmesi ve tasarrufundaki içi para dolu çantanın çalınıp, Zahid Masood’a verildikten sonra ayni gün Girne Bahçeli’de zanlı Cemil Ülgü’ye verildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, 19 Haziran 2020 tarihinde zanlının derdest emri gereği Girne’de tutuklandığını ve cinayetle ilgili sözlü beyanlarında bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının cinayetle bağı olup, olmadığının netleşebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 19.06.2020 15:09
Anahtar Kelimeler:
Gökhan NaimCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pozitif vaka yok!
Pozitif vaka yok!
Mustafa Akıncı'dan görüşme sonrası açıklama
Mustafa Akıncı'dan görüşme sonrası açıklama
DAÜ'de Rektör Yardımcıları Bellirlendi
DAÜ'de Rektör Yardımcıları Bellirlendi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim