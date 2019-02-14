Gökhan Takımcılar’ı arama çalışmaları başlattıklarını da belirten Bilmem, aramanı gardiyanlar ve polis tarafından yapıldığını açıkladı.
Gökhan Takımcılar cezaevinden firar etti
Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gökhan Takımcılar firar etti.
14 Şubat 2019 Perşembe 14:34
YA OMORFO'DADIR,YA DA LEYMOSUN'DA YEĞENCİKLARIYNAN TUFANI PİYNELLER
Baslarında Duran sorumlu gardiyanlar napardı aceba
ebenizin inciri ben ne yazarım bu ne çevirir
Cezaevinde merdiven ne arar acaba
atolede çalışırmış dülgerde yaniBeğen (0) Beğenmedim! (0)
orda yapmıstır merdivenciği
Bravo
Bravo