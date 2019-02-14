Gökhan Takımcılar cezaevinden firar etti

Müdürü Metin Bilmem’in BRT muhabirine yaptığı açıklamadabu sabah Merkezi Cezaevi’nde atölyede çalıştığı sırada merdiven yardımı ile cezaevi duvarlarını aşaraketti.

Gökhan Takımcılar’ı arama çalışmaları başlattıklarını da belirten Bilmem, aramanı gardiyanlar ve polis tarafından yapıldığını açıkladı.