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Gökhan Takımcılar cezaevinden firar etti

Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gökhan Takımcılar firar etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:34
Gökhan Takımcılar cezaevinden firar etti

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Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’in BRT muhabirine yaptığı açıklamada Gökhan Takımcılar bu sabah Merkezi Cezaevi’nde atölyede çalıştığı sırada merdiven yardımı ile cezaevi duvarlarını aşarak firar etti.

Gökhan Takımcılar’ı arama çalışmaları başlattıklarını da belirten Bilmem, aramanı gardiyanlar ve polis tarafından yapıldığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Merkezi CezaeviGökhan TakımcılarFirarHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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KIBRISLI 2019-02-14 14:50:34

YA OMORFO'DADIR,YA DA LEYMOSUN'DA YEĞENCİKLARIYNAN TUFANI PİYNELLER

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Çelik 2019-02-14 15:20:54

Baslarında Duran sorumlu gardiyanlar napardı aceba

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KIBRISLI 2019-02-14 14:51:34

ebenizin inciri ben ne yazarım bu ne çevirir

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Gibrisli 2019-02-15 00:50:46

Cezaevinde merdiven ne arar acaba

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Misafir Avatar
eya 2019-02-15 11:25:30 @Gibrisli

atolede çalışırmış dülgerde yani
orda yapmıstır merdivenciği

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Seda 2019-02-15 16:55:52

Bravo

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Seda 2019-02-15 16:56:25

Bravo

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