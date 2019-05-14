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Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları Tırı”yla 20 bölgede etkinlik

14 Mayıs 2019 Salı 14:22
Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları Tırı”yla 20 bölgede etkinlik
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Ramazan nedeniyle bazı paydaşlarla birlikte organize ettiği “Gönül CoğrafyaKültür Buluşmaları Tırı”yla 20 bölgede etkinlik düzenliyor.

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Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmalarında yarışmalar, animasyonlar, orta oyunu, kukla gösterisi, meddah gösterisi, halk dansları gösterileri, Türk Müziği icrası, ikramlar ve hediyeler ile katılımcılara unutamayacakları güzel bir Ramazan akşamı yaşatılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, TC Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), TC Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı(YTB), TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve MÜSSED'in destek verdiği organizasyon, Kıbrıs 'ta 20 bölgede gönülleri buluşturacak.

Ramazan iftarlarının da sunulacağı ve her akşam farklı bölgelerde düzenlenecek organizasyona katılımın ücretsiz olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
GönülCoğrafyaKültürTır20Bölge
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