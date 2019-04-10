Gönyeli Belediye Başkanı alt-üst geçit projesi ile ilgili konuştu

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, mahkeme süreci tamamlanan Lefkoşa Güzelyurt anayolu üstündeki alt-üst geçit projesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Trafik akışının rahatlatılması ve güvenliğin sağlanması ile ilgili hazırlanan alt-üst geçit projesinin ihale edildiğini kaydeden Benli, Projenin hayata geçirilmesi sürecinde yaşanalar hakkında bilgi verdi, gelinen noktada yargı sürecinin tamamlandığını anımsattı.

Benli “davacı tarafın taleplerinden olan yapının yıkılması talebi tümden reddedilmiş veya buna mukabil 2 milyon 100 bin Sterling tazminat talebi tümden reddedilmiştir” dedi.

Yargı sürecinin belediyenin beklediği şekilde tamamlandığını belirten Benli, bu süreçte başta Gönyeli halkı olmak üzere, yolu kullanan tüm vatandaşların işkence çektiğini kaydetti, gösterdikleri sabır için teşekkür etti. Gönyeli Belediye Başkanı üst geçidin açılış tarihiyle ilgili öngörüsünü de açıkladı.

Benli “eğer iklimsel koşullar büyük bir zorluk çıkartmazsa, süreçte beklenmedik olaylar yaşanmazsa Mayıs ayının ilk günleri gibi gerekli güvenlik tedbirlerini de alarak bu üst geçitti trafiğe açabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Servis yollarında da ciddi tahribat olduğuna dikkat çeken Benli, üst geçidin trafiğe açılmasının ardından bu yolların da hızlı bir şekilde bakıma alınacağını, yaya yolları, bisiklet yolları ve peyzaj düzenlemelerinin de devam edeceğini söyledi.

Ahmet Benli, yeni projeleri hakkında da bilgi verdi.

Alt geçitin güney istikametindeki çembere ve devamında polis okulunun bulunduğu kavşağa çıktığını kaydeden Benli, bu yolun Yeni Kent bölgesinde yaşayanların faydalanması için çevre yoluna bağlanması gerektiğini söyledi.

Benli “Burada yeni bir köprüye ihtiyaç var. Onun da teknik çalışmaları tamamlandı. Yapısal faaliyeti ve maliyeti çok daha küçük olacak. Tahminim bir-iki ay içinde ihalesini de yapıp yolun eksik kısımlarını tamamlayarak trafik akışını çok daha fonksiyonlu hale getireceğiz. Ve Gönyeli yeni bir giriş arteri daha kazanacak” dedi.

Yapılan projelerin Belediyenin sorumluluğunda olmadığını, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu belirten Benli, Belediye’nin yetki alarak söz konusu projeleri hayata geçirdiğini anlattı. (BRT)