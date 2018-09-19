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Gönyeli Belediyesi’nden eğitime 5 yılda 2.7 Milyon TL katkı

Gönyeli Belediyesi, eğitime son 5 yılda 2.7 milyon TL yatırım yaptı. Bu yılın ilk 8 ayında Gönyeli Belediyesi’nin eğitime yaptığı katkı da 87 bin TL olarak açıklandı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:59
Gönyeli Belediyesi’nden eğitime 5 yılda 2.7 Milyon TL katkı

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli’deki emlak vergilerinden elde edilen gelirin bir bölümünü yasa gereği eğitim için kullandıklarını belirterek, “Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmak bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir ve bunu, sadece yasa gereği olduğu için yapmıyoruz. Yüksek yaşam standartlı kent hedefimizin odağında geleceği planlamak vardır ve bu nedenle eğitime yatırımlarımız önemlidir” dedi.

“EĞİTİM BAMBAŞKADIR”

Gönyeli İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin yeni eğitim yılı açılışlarına katılan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, yaptığı konuşmalarda, “Bu çocuklar hepimizin can parçasıdır ve geleceği onlarla birlikte şekillendireceğiz” dedi.

“Çocuklarımız dünyalı olacak ve dünyaya açılacak” diyen Ahmet Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu iş yol yapmaya benzemez, bambaşka bir meseledir, çocuklar insan hayatının en değerli varlıklarıdır ve toplumun değerleridir, geleceğidir. Biz bu okullarımızı, dersliklerimizi, bu çağdaş eğitim merkezlerini çocuklarının üzerine titreyen anne babalar, mesleğinin aşığı öğretmenler, belediyemize kendini adayan insanlarımızla birlikte yaptık. Biz bunun daha iyisini yapacağız çünkü hem daha güçlüyüz hem de heyecanımız büyüktür.”

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