Gönyeli-Boğazköy anayolunda iki araç çarpıştı

11.10.2022 tarihinde, saat 19.00 raddelerinde Gönyeli-Boğazköy anayolu 4-5 Km'leri arasında, Sultan ILICAN (K-39), yönetimindeki SA 108 plakali çift kabin araç ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Aleksandr TARBAYEV (E-31) yönetimindeki JU053 plakalı araç araç ile çarpışmışlardır.

Çarpışma sonucu savrulan SA108 plakalı araç yolun solundan yoldan çıkarak, sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir