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Gönyeli-Boğazköy anayolunda iki araç çarpıştı

Gönyeli-Boğazköy anayolunda trafik kazası meydana geldi.

11 Ekim 2022 Salı 23:23
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Gönyeli-Boğazköy anayolunda iki araç çarpıştı



11.10.2022 tarihinde, saat 19.00 raddelerinde Gönyeli-Boğazköy anayolu 4-5 Km'leri arasında, Sultan ILICAN (K-39), yönetimindeki  SA 108 plakali çift kabin araç ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Aleksandr  TARBAYEV (E-31) yönetimindeki JU053 plakalı araç araç ile çarpışmışlardır. 

Çarpışma sonucu savrulan SA108 plakalı araç yolun solundan yoldan çıkarak,  sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik KazasıGönyeliBoğazköy
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