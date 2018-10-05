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Gönyeli'deki kavgada 9 tutuklu

05 Ekim 2018 Cuma 11:00
Gönyeli'deki kavgada 9 tutuklu

Gönyeli’de geçen çarşamba Nardın Akram Hassan’ın ciddi şekilde darp edildiği olayla ilgili yeni gelişme yaşanıyor.

Polis olayla ilgili olarak 9 kişiyi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın yaptığı açıklama şöyle: “03.10.2018 tarihinde, Gönyeli’de Şirinler Sokak üzerinde Nardın Akram HASSAN’ın ciddi şekilde darp edilip sağ elinin kırılması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen A. K. (E-23), Ö. G. (E-22), Z.C. B. (E-20), R. K. (E-22 ), N.U. (E-21), A. E. (E-23), C.K. (E-21), U.B. (E-22) ve A.U. (E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

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GönyeliTutukluHaber
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KEL 2018-10-05 12:41:19

ERKEKLİK BÖYLE BİR ŞEY OLMALI 9 KİŞİ 1 KİŞİYİ DÖVMÜŞ.

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