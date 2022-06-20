Gönyeli’de temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor

Belediyeden verilen bilgiye göre, “Yüksek Yaşam Standartlı Kent” anlayışıyla yapılan çalışmalar kapsamında her yıl olduğu gibi Gönyeli 3 bölgeye ayrıldı. Kentin yüzde 40’ına tekabül eden merkez kısmını Gönyeli Belediyesi temizlik ekibi, "Yenikent" ile "Gönyeli Kuzey" alanını ise hizmet alımı yapılan özel işletmeler temizliyor.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, konuyla ilgili açıklamasında, “Temel yaklaşımımız dönemsel temizlik kampanyaları değil, tüm yıl boyunca, her daim temiz bir Gönyeli” dedi.

Benli, kentte yaşayan herkesin bu anlamda desteğinin önemli olduğunu söyledi.

2022 Gönyeli Temizlik Kampanyası’nda 65 temizlik personeli, 4 dozer, 3 traktör, 4 damperli kamyon, 4 çekirge kamyonu, 2 süpürge aracı ve 1 çöp konteyneri yıkama aracı görev yapıyor.