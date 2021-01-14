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Görevden alma ve atamalar devam ediyor...

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına yeni atamalar yapıldı.

14 Ocak 2021 Perşembe 13:06
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Görevden alma ve atamalar devam ediyor...

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na yeni atamalar yapıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Berna Selengin görevden alındı, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Mete Topçu atandı.

Ayrıca, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Serbest Liman ve Bölge Müdürü olarak görev yapan Hasan Curcioğlu görevden alındı; Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Serbest Liman ve Bölge Müdürü mevkiine Ahmet Nergiz atandı.

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