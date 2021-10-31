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Gülben Ergen’den Kıbrıs’ta büyüleyici performans!

Her şarkısıyla zirveye yerleşen Gülben Ergen , yeni şarkısı “Ciğerparem” in başarısının ardından ilk konserini Kıbrıs’ta verdi.

31 Ekim 2021 Pazar 16:04
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Gülben Ergen’den Kıbrıs’ta büyüleyici performans!
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Tolga Çam imzalı kostümle göz dolduran Gülben Ergen’in sahne aldığı Les Ambassadeurs Hotel & Casino yoğun ilgi nedeniyle rezervasyonlarını günler öncesinden doldurdu.

Gülben Ergen sahneden Kıbrıs dışından gelenleri sorduğunda aldığı cevaplar karşısında hayretler içerisinde kaldı. Ankara, Bursa, İzmir, Edirne ve Trabzon, Adana daha birçok şehirden gelen dinleyicilerine yenilenmiş repertuarı ile muhteşem bir gece yaşatan Gülben Ergen sahnesiyle olduğu kadar güzelliği ile de kendinden söz ettirdi.

Gülben Ergen’in konser öncesi sosyal medyasında paylaştığı “Hayali Şövalyem’ paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Son Güncelleme: 31.10.2021 17:08
Anahtar Kelimeler:
Gülben ErgenLes Ambassadeurs Hotel
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