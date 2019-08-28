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Gül,resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:58
Gül,resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam KKTC’ye geldi.

Gül, temasları çerçevesinde bugün ilk olarak saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek, ardından 10.35’te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve 11.10’da Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret edecek.

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül saat 11.45’te ise İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile görüşecek.
Bakan Gül, görüşmenin ardından basın açıklaması yapılacak.

Gül, bugün saat 21.50’de KKTC’den ayrılacak.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
GülKKTC
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