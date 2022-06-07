Gümrüğe beyan edilmemiş elektronik sigaralarla yakalandı

Polisten verilen bilgiye göre; 03.06.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Girne’de, Semih Sancar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir Offlicence dükkanında, polis tarafından yapılan kontrolde; gümrüğe beyan edilmemiş 33 adet elektronik sigara tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu işyeri işletmecisi T.Ş(E-36) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.