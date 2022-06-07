Künye
Kıbrıs 29
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sigortadan para almak için kundakladı!
Sigortadan para almak için kundakladı!
169 adet eski eserle yakalandı
169 adet eski eserle yakalandı
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!

Gümrüğe beyan edilmemiş elektronik sigaralarla yakalandı

Girne’de, gümrüksüz mal tasarrufu suçlamasıyla bir kişi tutuklandı.

07 Haziran 2022 Salı 18:02
275 Okunma
Gümrüğe beyan edilmemiş elektronik sigaralarla yakalandı
banner48

Polisten verilen bilgiye göre; 03.06.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Girne’de, Semih Sancar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir Offlicence dükkanında, polis tarafından yapılan kontrolde; gümrüğe beyan edilmemiş 33 adet elektronik sigara tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu işyeri işletmecisi T.Ş(E-36) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
GirneGümrüksüz Mal Tasarrufu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Genel Kurulu sona erdi
Meclis Genel Kurulu sona erdi
Canaltay, Özkurt’a ceza verilmesine tepki gösterdi
Canaltay, Özkurt’a ceza verilmesine tepki gösterdi
Tatar, Özkurt'a hapis cezası verilmesi üzerine açıklama yaptı
Tatar, Özkurt'a hapis cezası verilmesi üzerine açıklama yaptı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim