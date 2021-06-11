Gümrük Otomasyon Sistemi’nde sona doğru

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kasım 2017 tarihinden itibaren E-devlet Projesi kapsamında üzerinde çalışmalar yürütülen ve artık sonuna gelinen Gümrük Otomasyon Sistemi “Gümrük Bilgi Sistemi (GBS)”nin 14 Haziran Pazartesi günü tüm Gümrük şubelerinde uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Oğuz, pilot bölge olarak Ercan Gümrük Şube Amirliği’nin belirlendiğini belirtti.

Sistemin hayata geçirilmesi ile Dünya Ticaret Örgütü normlarına ve Avrupa Birliği Gümrük Mevzuatına uyumlu, kaliteli ve çağdaş bir gümrük hizmetinin paydaşlara verilmesi hedeflendiğine dikkati çeken Oğuz, bu sistemle birlikte, KKTC Gümrük Dairesi’nin hizmet kalitesinin artırılması, daha etkin gümrük kontrollerinin gerçekleşmesi, hizmet kayıplarının en aza indirgenmesi, ticari istatistiklerin daha sağlıklı toplanması, vergi tahsilatlarının izlenebilmesi ve vergi kaçaklarının oluşmasının önlenmesinin planlandığını belirtti.

Gümrük Dairesi’nin daha modern bir yapı kazanacağına dikkati çeken Bakan Oğuz, ayrıca paydaşların gümrükte yürütmekte oldukları işlemleri kağıtsız ortamda ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğini söyledi. Bakan Oğuz, diğer kurum ve kuruluşların devam eden entegrasyonlarının yürürlüğe girmesi ile birlikte, kamu sektörünün vermekte olduğu hizmet kalitesinin de artarak devam edeceğine vurgu yaptı.