Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

ÖLDÜRTMEK İÇİN PLAN YAPTILAR…

Lefkoşa’da adam öldürmek için gizli ittifak yapan zanlılar Sevil İleri ve Durmuş Kaya tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru, olayla ilgili olguları aktardı. Polis, zanlılar Sevil İleri ve Durmuş Kaya’nın Öldürmek için gizli ittifak suçuna methaldar olduğunu belirtti.

AYRILMADIĞI İÇİN ÖLMESİNİ İSTEDİLER…

Polis, zanlıların 2020 yılı Temmuz ve Ağustos ayları arasında aranan bir kişi ile birlikte Sadık Akan’ın zanlı Sevil İleri’den ayrılmadığı gerekçesiyle öldürmek için gizli ittifak kurduklarını mahkemeye aktardı. Polis tarafından zanlıların Sadık Akan’ın öldürülmesi için 400 Euro ve 3200 TL M.G’ye para verdiği tespit edildi. Polis, olayın akabinde zanlı Durmuş Kaya’nın polise gelip, itiraf içerikli ifade verdiğini belirtti.

KENDİSİNDEN PARA İSTENİNCE POLİSE GİTTİ…

Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı Durmuş Kaya, “Kendi rızamla polise gittim. Sadık ve Ahmet beni sürekli arayıp rahatsız ediyorlar ve para istiyorlardı. Hatalıyım. Özür dilerim” dedi. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.