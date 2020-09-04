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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, tüm kararların yaşam hakkı göz önünde bulundurularak alınacağını vurguladı ve “Tek bir öğrenciye zarar gelmesini vicdanen kaldıramam” dedi.

04 Eylül 2020 Cuma 08:41
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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

GEREKLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR…. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitim alanında verilecek tüm kararların öğretmen, öğrenci ve velilerin yaşam hakkı göz önünde bulundurularak alınacağını vurguladı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın öğretmenleriyle bir bütün olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “bakanlığımıza ve öğretmenlerimize güvenin. Sağlık konusunda gerekli önlemlerin alınmasıyla eğitim yılına güvenli şekilde devam edilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz.” dedi. Kararların salgının seyrine göre verilmeye devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, “tek bir öğrenciye zarar gelmesini vicdanen kaldırmam” şeklinde konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI KARAR VERECEK… Uzaktan eğitimin internet üzerinden başlamasının ardından bazı teknik sorunlar yaşandığını ve bu sorunların da altyapı eksikliklerinden kaynaklandığını dile getiren Çavuşoğlu, ilgili bakanlığa sorunların iletildiğini söyledi. Eğitim yılına Pazartesi gününden itibaren ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine kadar yüz yüze başlanması yönünde Sağlık Bakanlığı’nın kendilerine izin verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, hedeflerinin planladıkları gibi dönüşümlü eğitime 14 Eylül’de başlanması olduğunu belirtti.

SÜREKLİ EĞİTİM İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR… İmkan olan okullarda öğrencilerin her gün gitmesinin planlandığını söyleyen Çavuşoğlu, öğrencilerin her gün veya dönüşümlü eğitim almaları konularında okul müdürleri ve sendikalarla görüşmelerinin devam ettiğini, en doğru sonuca ulaşmak için çalıştıklarını kaydetti. Çavuşoğlu ayrıca, okullardaki pandemi kurullarının, okulların imkan ve kabiliyetini en iyi şekilde değerlendirmesi için de çalışacağını kaydetti.

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GÜNDEM KIBRIS
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