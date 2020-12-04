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Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Fikri Ataoğlu

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Gündem Kıbrıs canlı yayınında Bahar Sancar'ın sorularını yanıtladı.

04 Aralık 2020 Cuma 12:52
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Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Fikri Ataoğlu

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Gündem Kıbrıs canlı yayınında Bahar Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Ataoğlu, 4'lü koalisyon sürecinde yaşananları açıkladı.

İŞTE ATAOĞLU’NUN GÜNDEM KIBRIS’A ÖZEL AÇIKLAMALARI:

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