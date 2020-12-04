Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Fikri Ataoğlu

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Gündem Kıbrıs canlı yayınında Bahar Sancar'ın sorularını yanıtladı.
Ataoğlu, 4'lü koalisyon sürecinde yaşananları açıkladı.
İŞTE ATAOĞLU’NUN GÜNDEM KIBRIS’A ÖZEL AÇIKLAMALARI:
Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Gündem Kıbrıs canlı yayınında Bahar Sancar'ın sorularını yanıtladı.
Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Gündem Kıbrıs canlı yayınında Bahar Sancar'ın sorularını yanıtladı.
Ataoğlu, 4'lü koalisyon sürecinde yaşananları açıkladı.
İŞTE ATAOĞLU’NUN GÜNDEM KIBRIS’A ÖZEL AÇIKLAMALARI: