Gündem Kıbrıs Manşet : TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE!

TEMEL HEDEF YATIRIMLAR… Türkiye-KKTC 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü dün Ankara’da imzalandı. Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay toplantı sonrasında ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Oktay, “İmza attığımız bu anlaşmada temel hedefimiz; yatırımlardır. Amacımız KKTC’de çarpan etkisi yüksek alanları güçlendirerek kendi kendine yeten bir KKTC ekonomisinin oluşmasına katkı vermektir” dedi.

TÜRKİYE’DEN KKTC’YE TOPLAM 3 MİLYAR 250 MİLYON TL KAYNAK… “Temel hedefimiz yatırımlar ve reel sektördür. Ayakları üzerinde durabilecek, kendi kendine yeten bir KKTC ekonomisinin oluşmasına katkı vermektir. 2,5 milyar TL kaynak ayırıyoruz. Geçen yıldan devreden 750 milyon ile birlikte 3 milyar 250 milyon TL’lik kaynak öngörülüyor. Anlaşmanın temeli ekonominin çarklarının dönmesi ama onunda başında dayanışma, samimiyet ve kardeşliktir. Aksayan yönlere destek sağlayacağız. Heyetler arasındaki çalışmalarla bu alanları belirlemiş durumdayız. Özellikle ulaşım haberleşme, ticaret sanayi, gençlik- spor ve yerel yönetimler noktasındaki alt yapıyı güçlendireceğiz. KKTC’den beklentimiz mevzuatın hayata geçmesi” şeklinde konuştu.

OKTAY’DAN 20 BİN DOZ AŞI MÜJDESİ… Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada aşı müjdesini de verdi. Oktay, "Bu hafta 20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz. Böylece toplam aşı yardımımız 100 bine ulaşmış oluyor." dedi. Oktay konuşmasında AB üzerinden gelen aşı rakamlarını da eleştirdi. Oktay, KKTC’nin uluslararası statüsü hakkında da açıklama yaptı ve yaklaşık 50 yıldır Kıbrıs Türkünün görmezden gelindiğine vurgu yaparak, "KKTC'ye uygulanan haksız ambargoları sineye çekmeyeceğiz." açıklamasında bulundu. (BAHAR SANCAR)