Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...

Gündoğan ailesi, KKTC’deki yetkililerden yardım bekliyor

Samandağ ilçesinde 8 gün önce Çevlik Sahili'nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunması için Türkiye’de denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmaları devam ederken, Gündoğan ailesi gelecek bir haberi bekliyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 13:06
1039 Okunma
Gündoğan ailesi, KKTC’deki yetkililerden yardım bekliyor

Samandağ ilçesinde 8 gün önce Çevlik Sahili'nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunması için Türkiye’de denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmaları devam ederken, Gündoğan ailesi gelecek bir haberi bekliyor. Samandağ denizinden Kıbrıs açıklarına geçmiş olma ihtimaline karşın Gündoğan ailesi, KKTC’deki yetkililerden yardım bekliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele’de inşaat malzemesi hırsızlığı!
İskele’de inşaat malzemesi hırsızlığı!
'Her şey normalmiş gibi davranmayı bırakın'
'Her şey normalmiş gibi davranmayı bırakın'
Meclis Başkanı Seçimi, bir sonraki birleşimde
Meclis Başkanı Seçimi, bir sonraki birleşimde
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim