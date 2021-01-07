Samandağ ilçesinde 8 gün önce Çevlik Sahili'nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunması için Türkiye’de denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmaları devam ederken, Gündoğan ailesi gelecek bir haberi bekliyor. Samandağ denizinden Kıbrıs açıklarına geçmiş olma ihtimaline karşın Gündoğan ailesi, KKTC’deki yetkililerden yardım bekliyor.