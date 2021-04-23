Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kilise çanını çaldı; 8 ay hapsi boyladı
Kilise çanını çaldı; 8 ay...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası

Güney'de bir dizi yeni kararlar alındı

Vakaların artış gösterdiği Güney Kıbrıs’ta 26 Nisan  – 9 Mayıs tarihleri arası için tam kapanma kararı alındı.

23 Nisan 2021 Cuma 19:08
456 Okunma
Güney'de bir dizi yeni kararlar alındı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında bugün öğlen saatlerinde toplanan Bakanlar Kurulu, son günlerde rekor artış gösteren korona vakalarının önüne geçilmesi için, iki haftalık kısa tam kapanma kararı aldı. Kişiler gün içerisinde yalnızca bir kez,  8998’e mesaj göndererek dışarı çıkabilecek.

Güney Kıbrıs’ta, vaka artışından dolayı bir dizi yeni karar alındı.

26 Nisan Pazartesi günü sabah saat 05.00 ile 9 Mayıs Pazar gece yarısına kadar kısa tam kapanma kararı Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu tarafından açıklandı.

Rum haber kaynakları, alınan başlıca kararları kısaca şöyle özetledi:

“Güney Kıbrıs genelinde akşam 9’dan sabah 5’e kadar sokağa çıkmak yasak olacak.

İş yerlerine gidiş gelişler ile acil durumlar için tıp merkezi, hastane, eczane veya veterinere gidiş gelişler bu yasaktan hariç olacak.

Kişiler gün içerisinde yalnızca bir kez 8998’e mesaj göndererek dışarı çıkabilecekler.

İç veya dış mekanda, özel veya kamusal alanlardan bağımsız olarak, toplantılar aynı zamanda halka açık ve sosyal etkinler yasak olacak.

Yalnızca Paskalya Pazarının kutlanacağı 2 Mayıs Pazar günü evlerde daimi olarak ikamet edenlere ek olarak, yalnızca iki aileden ve evdeki toplam kişi sayısı çocuklar dahil 10’u geçmeyecek şekilde toplanılabilecek.

Dini alanlarda yapılacak olan ibadetler insanların katılımı olmadan yapılacak.

Düğün, vaftiz ve cenaze gibi dini etkinlikler en fazla 10 kişinin katılımıyla yapılacak.

Kararnameyle belirlenecek elzem ve diğer servisler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında personelin en az yüzde 20’si uzaktan çalışacak.

Tüm yeme içme yerlerinin çalışmaları evlere servis ve take away hizmetleri haricinde askıya alınıyor.

Akşam saat 9’dan sonra yalnızca evlere servise izin verilecek.

Yiyecek ve gıda perakendecileri ile temel ürünlerin satışını yapan perakendeciler hariç, tüm perakende satış yapan işletmelerin faaliyetleri askıya alınıyor.

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri askıya alınırken, spor salonları, dans okulları ve diğer spor okullarının faaliyetlerine de ara veriliyor.”

Son Güncelleme: 23.04.2021 19:30
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir daha kapanamayız; açılmayı daha sağlıklı planlayabiliriz"
Bir daha kapanamayız; açılmayı daha sağlıklı planlayabiliriz"
Güney'de 889 yeni vaka, 1 can kaybı!
Güney'de 889 yeni vaka, 1 can kaybı!
“Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaşıldı
“Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaşıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim