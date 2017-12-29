Güney'de çok kullanılıyor, Kuzey'de ise hiç bilinmiyor

Güney Kıbrıs’ta hayvanlara, özellikle domuzlara, Avrupa ülkelerinde kullanılan miktardan 8 kat fazla antibiyotik verildiği belirtilirken, KKTC’de kullanım miktarının net olarak bilinmediği öğrenildi.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Politis gazetesi, İngiltere antimikrobiyal direnç incelemesine göre Güney Kıbrıs’taki üreticilerin hayvanlara kilo başına 400 mg’dan fazla antibiyotik kullandığını yazdı.

Amerika’da hayvanlara kilo başına kullanılan antibiyotik miktarının 200 mg, İngiltere’de ise 50 mg olduğuna dikkat çeken gazete, uzmanların görüşlerine dayanarak tarım ve besicilikte antibiyotik kullanımının azaltılması gerektiğini, çünkü bunun, iyi pişmemiş etten insana geçebileceği için insan sağlığı açısından bir tehdit oluşturduğunu aktardı.

KKTC yasa bekliyor

Diyalog muhabirinin konuyla ilgili olarak görüşlerine başvurduğu deneyimli bir Veterine Doktor, İlaç Yasası’nın mecliste bekletildiğini belirterek “Bugün hayvancı istediği yerden istediği ilacı alıp kullanabiliyor”dedi.

İlaç Yasası’nın çıkması halinde hayvan üreticilerinin antibiyotik dahil tüm ilaçları ancak veteriner reçetesi ile alabileceğini belirten Veteriner Doktor şunları kaydetti:

“Bizde de antibiyotik kullanılıyor. Doğru kullanıldığını iddia edemeyiz.Çünkü reçete yok, engel yok.

Ne buluyorsa onu kullanıyor.Veteriner Dairesi kontrollü mezbahalarda bazı hayvanlardan örnek alarak tahlil ediyor. Antibiyotik yüksek olursa bunun satışına engel oluyor. Ancak küçük mezbahalar tam denetimsizdir.”