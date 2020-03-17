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Güney'de iki askeri birlik karantinada

Kıbrıs’ın güneyinde iki askeri birliğin karantinaya alındığı bildirildi.

17 Mart 2020 Salı 00:03
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Güney'de iki askeri birlik karantinada

Kıbrıs’ın güneyinde iki askeri birliğin karantinaya alındığı bildirildi.

Sigma, Phileleftheros ve Alpha’nın haberlerine göre, bir askeri birlikte, bir kişide yapılan testin pozitif çıkması sonucu protokollerin yerine getirildiği, ikinci birlikte ise bir kişinin test yapmasına neden olacak olan semptomlar gösterdiği yazıldı.

Sonuçların yarın çıkacağı da belirtilirken, iki askeri birliğin karantinaya alındığı kaydedildi.

Pozitif vaka çıkan askeri memurun kısa süre önce Yunanistan’dan döndüğü ifade edilen haberde, ortaya çıkan vaka sonrası 100 asker ve subayın karantina altına alındığı söylendi.

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