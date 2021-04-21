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Güney'de vaka sayıları binlere çıkabilir

Prof Dr. Petros Karayiannis, "Büyük ihtimalle binli vakalara ulaşacağız" dedi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 18:22
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Güney'de vaka sayıları binlere çıkabilir

 Güney Kıbrıs Bilim Danışma Ekibinin üyesi, Mikrobiyoloji/Moleküler Viroloji Profesörü Dr. Petros Karayiannis, Güney Kıbrıs'ta salı günü 941 vakaya ulaşılarak rekor sayıda vaka tespiti yapıldığını, sayının daha da artmasının beklendiğini söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (CNA) açıklamalarda bulunan Profesör Dr. Karayiannis,  şu ana kadarki en yüksek vaka sayısını kaydettiğini, son günlerde devamlı artış olmasından bunun beklendiğini belirtti.

Tek bir vakanın yaklaşık 10 yakın temaslı bildirdiği düşünülürse, bunun endişe verici bir durum olduğunu düşündüğünü vurgulayan Profesör Dr. Petros Karayiannis, “İki temaslının olumlu olması halinde bile, çok yüksek sayıdan bahsediyoruz demektir” şeklinde konuştu.

Prof. Karayiannis, “Büyük ihtimalle binli vakalara ulaşacağız” yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Petros Karayiannis
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