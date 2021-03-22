Güney Kıbrıs'a kaçarken yakalandılar

Önce Askeri mahkemeye çıkarılıp teminata bağlandıktan sonra Gazimağusa polis müdürlüğü adli şube polisi tarafından tutuklandılar.

Zanlılar bugün 22.03.21 tarihinde dükkân açma, sirkat ve kasti hasar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, olguları aktarmak üzere PM Şükrü Hafız’ı tanık kürsüsüne çağırdı. PM Hafız yemin altında verdiği şahadetinde, zanlıların 23.02.21 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren Old City isimli işyerinin kapısını kasten ve kanunsuz olarak kırıp içeri girdiklerini, kasada bulunan 1000 TL nakit para, vitrin içerisinde bulunan muhtelif marka ve modellerde 30 adet gümüş ve çelik takı ile 52 adet kol saatini sirkat ettiklerini söyledi.

Zanlıların 20.03.21 tarihinde Lefkoşa’da birinci derecede Askeri yasak bölge olan Yiğitler burcundan GKRY bölgesine geçmek isterken görevliler tarafından tespit edildiğini, yapılan kontrolde tasarruflarında bulunan çanta içerisinde 1000 TL hariç işyerinden sirkat edilen diğer eşyaların bulunmasıyla olayın polise intikal edildiğini ve zanlıların tutuklandığını ve bulunan eşyaların emare alındığını belirten tanık polis, zanlılar aleyhine askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan ayrı bir dosya tanzim edildiğini söyledi.

Zanlıların ilk sorgularında emare eşyaların kendilerine ait olmadığı beyanında bulunduğunu söyleyen tanık polis, sirkat edilen eşyaların değerinin takriben 500 bin TL civarında olduğunu belirtti.

Tahkikatın devam etmekte olduğuna, alınması gereken ifadeler yanında kamera görüntülerindeki incelemelerin devam ettiğine dikkat çeken tanık polis, zanlıların Girne’ de öğrenci oldukları yönündeki beyanlarının doğruluk derecesinin de araştırmasını yapabilmek maksadıyla aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Avukatları olmayan ve tercüman tarafından kendilerine söz hakkı verilen zanlıların suçu kabul ettikleri yönündeki beyanları ve 1000 TL parayı ise kendilerini almaya gelecek kişiye verdikleri için parasız kaldıkları yönündeki söylemleri şaşkınlık yarattı.

İddia makamı ve zanlıların vermiş oldukları beyanları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, tahkikatın salimen devam etmesi maksadıyla zanlıların üçer gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)