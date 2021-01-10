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Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği, yarın eylem yapacak

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, yarın saat 09.00’da eylem yapacaklarını açıkladı.

10 Ocak 2021 Pazar 19:14
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Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği, yarın eylem yapacak

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, yazılı açıklama yaparak, hükümete 10 Ocak tarihinde verdikleri ‘birlikte çözüm bulma’ çağrılarına herhangi bir olumlu yanıt gelmediğini belirtildi.

Dernek, 14 Aralık 2020 tarihinden bugüne kadar, Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararların sonrasında Güney’de çalışan işçilerin, mağduriyetlerinin giderilmesi adına başlattıkları ‘hak arayışı’ eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

Yarın Meclis önünde bir eylem gerçekleştireceklerini de belirten Dernek, eylem programını açıkladı:

EYLEM PROGRAMI

1- Sabah saat 09:00- 10.15 arası eylem alanında toplanma

2- Saat 10.30 da eylem alanından hareket

3- Haklarımızı alana kadar eylem alanında bekleme.

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