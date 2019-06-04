Güney Kıbrıs'taki seri cinayetlerde yeni gelişme!

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

Güney Kıbrıs'ta Mitsero madenindeki ‘Kırmızı Göl' olarak bilinen yerde 'seri katil' Nikos Metaksas'ın kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Kadınları ve çocuğu öldürdükten sonra valize koyduğunu ve üç cesedi göle attığını

tiraf eden Metaksas, dibe batması için de cesetlerin yanına taş yüklediğini söylemişti.