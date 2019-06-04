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Güney Kıbrıs'taki seri cinayetlerde yeni gelişme!

04 Haziran 2019 Salı 12:18
Güney Kıbrıs'taki seri cinayetlerde yeni gelişme!
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Güney Kıbrıs'ta Mitsero madenindeki ‘Kırmızı Göl' olarak bilinen yerde 'seri katil' Nikos Metaksas'ın kurbanlarından birine ait cesedi arayan ekipler, içerisinde ceset olduğu düşünülen bir valiz buldular.

Rum polisi bugün yapılan aramalarda valizin bulunduğunu doğrularak, devlet patologlarının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Kadınları ve çocuğu öldürdükten sonra valize koyduğunu ve üç cesedi göle attığını itiraf eden Metaksas,  dibe batması için de cesetlerin yanına taş yüklediğini söylemişti.

Gölde yapılan aramalarda iki cesede ulaşılmıştı.

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Çeviri:HaberKıbrıs

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Son Güncelleme: 04.06.2019 12:31
Anahtar Kelimeler:
Seri Cinayetler
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