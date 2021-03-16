Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
Flaş Haber
9'u yerel 14 pozitif vaka
Kapat

Güney Kıbrıs’ta gençler siyasilere güvenmiyor

Güney Kıbrıs’ta gençler arasında yapılan bir anketin, siyasilere güven duyulmadığını ortaya koyduğu belirtildi.

16 Mart 2021 Salı 13:14
212 Okunma
Güney Kıbrıs’ta gençler siyasilere güvenmiyor

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Gençlik Örgütü”nün, Lefkoşa Üniversitesi iş birliğiyle, Kasım-Aralık 2020 döneminde, 14-35 yaş arasındaki bin gencin katıldığı anketin sonuçlarına yer verdi.

Gazete, ankete katılan gençlerin yüzde 85’nin siyasilerin sadece koltukla ilgilendiğini, yüzde 77’sinin partilerin sadece kendi parti başkanlarına hizmet ettiğini düşünmekle birlikte yüzde 77’sinin siyasilerin daha iyi bir toplum için vizyon geliştirdiğine de inanmadığını yazdı.

Habere göre “Mayıs ayında yapılacak milletvekilliği seçimlerinde oy vermeyi düşünüyor musunuz?” şeklindeki soru üzerine ankete katılanların yüzde 26’sı oy verme konusunda kararsız olduğunu söylerken, yüzde 31’i kesinlikle oy vereceğini, yüzde 20’si belki/galiba oy vereceği, yüzde 12’si belki/galiba oy vermeyeceği şeklinde görüş ortaya koydu.

Gençlerin yarısının oy vermeye alışık olmadığını yazan gazete, ankete katılanların yüzde 46’sının oy vermeye gitmediğini, yüzde 54’nün ise gittiğini belirtti.

Oy vermeye (yüzde 54) gidenlerin, yüzde 57’sinin oy vermenin vatandaşlık görevi, yüzde 48’nin oy vermenin önemli olduğunu, yüzde 16’sının ise oy vermekle daha iyi bir gelecek ve yarının belirlenebileceğine vurgu yaptığını yazan gazete, öte yandan oy vermeye (yüzde 46) gitmeyenlerin yüzde 58’inin ise siyasete ve siyasetçilere güvenmedikleri için oy kullanmadıklarından bahsettiklerini belirtti.

Habere göre siyasi parti başkanlarının, parti hiyerarşisinin kritik mevkilerinde gençlere ne kadar güvendiği şeklindeki soru üzerine “yüzde 51’i az (güveniyor), yüzde 35’i hiç(güvenmiyor), yüzde 11’i yeteri kadar(güveniyor), yüzde 3’ü ise çok(güveniyor)” yanıtını verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AstraZeneca KKTC’de de yasaklandı
AstraZeneca KKTC’de de yasaklandı
ALAGADİ SAHİLİNE VURAN KATRAN TEMİZLENDİ
ALAGADİ SAHİLİNE VURAN KATRAN TEMİZLENDİ
Bir Zamanlar Kıbrıs'ın doktor Ayşe'sinden açıklama
Bir Zamanlar Kıbrıs'ın doktor Ayşe'sinden açıklama
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim