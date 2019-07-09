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Güney Kıbrıs’ta refakatçisi olmayan mülteci çocuk sayısı 360

09 Temmuz 2019 Salı 11:25
Güney Kıbrıs’ta refakatçisi olmayan mülteci çocuk sayısı 360

 Güney Kıbrıs’ta refakatçisi olmayan 360 mülteci çocuk bulunuyor.
Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta mülteci olan ve yanlarında ebeveynleri/refakatçileri bulunmayan 360 çocuğun devlet korumasında yaşamlarını devam ettirdiklerini yazdı.
Gazete, geniş yer verdiği haberinde özetle, 360 çocuktan 210 tanesinin Rum Sosyal Güvenlik Dairesi’nin bakım evlerinde, 150’sinin ise korumacı ailelerde kalmakta olduklarını belirterek; çoğunluğu 16-18 yaşları arasında olan çocukların eğitim ve yaşamlarına ilişkin ayrıntılara da yer verdi.
Gazete bir diğer haberinde ise, “Zigi” (Terazi) bölgesinde terk edilmiş bir askeri kışlanın mülteci çocukların misafirhanesine dönüştürülmesi düşüncesinden, bölge halkının tepkisi sonrasında vazgeçildiğini, misafirhane için yeni bir yer arandığını da aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
GüneyKıbrısMülteciçocukHaber
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