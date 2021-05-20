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Güney Kıbrıs’tan Sinovac aşısına onay!

20 Mayıs 2021 Perşembe 15:14
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Güney Kıbrıs’tan Sinovac aşısına onay!

Güney’de yayın yapan Kıbrıs Haber Ajansı’nın (CNA) haberine göre, Güney Kıbrıs hükümeti Sinovac aşısı ile ülkeye girişlere onay verdi.

Avrupa İlaç Ajansı’nın henüz aşı olarak kabul etmediği ve onay vermediği Sinovac’ın Güney’de aşı olarak kabul edilmesinin, Kuzey Kıbrıs’tan yapılacak olan geçişlerle ilgili olduğu söyleniyor.

Güney yönetimi aynı zamanda Rusların Sputnik-V aşısına da onay verdi.

Güney’de yayımlanan haberlere göre kapıların önümüzdeki hafta açılması bekleniyor.

Son Güncelleme: 20.05.2021 15:51
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