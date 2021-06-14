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Güney'de 57 vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 57 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

14 Haziran 2021 Pazartesi 21:48
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Güney'de 57 vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 39 bin 852 test yapıldı, 57 vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden bir kişinin 68 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı.

Son Güncelleme: 14.06.2021 23:38
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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