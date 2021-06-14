Güney'de 57 vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 39 bin 852 test yapıldı, 57 vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden bir kişinin 68 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı.
Son Güncelleme: 14.06.2021 23:38
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 57 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 39 bin 852 test yapıldı, 57 vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden bir kişinin 68 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı.