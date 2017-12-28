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Güney’de kesip Kuzey’e getirdiler

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Güney Kıbrıs’ta kestikleri 2 dana ve 7 kuzuyu gizleyerek KKTC’ye getiren Salih Özdeğirmenci ve Altan Karakuş ihbar üzerine yakalandı

28 Aralık 2017 Perşembe 10:05
Güney’de kesip Kuzey’e getirdiler
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Yılbaşına günler kala polis ülke genelinde, özellikle kasaplara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, alınan ihbar üzerine önceki gün Yenişehir’de faaliyet gösteren Işıklar Butik Kasap’a operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda polis, 400 kilo gümrüğü ödenmemiş kaçak et ele geçirdi.

Polis, kasap dükkânı işletmecisi Durdu Özdeğirmenci’nin babası zanlı Salih Özdeğirmenci ve Altan Karakuş’u tutukladı.

Yapılan sorgulamada, işledikleri suçu itiraf eden Özdeğirmenci ve Karakuş dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar,  zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve KKTC vatandaşı birer kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Gümrüğünü ödemeden ithal ettiler

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hamza Tarman mahkemede verdiği ifadede, Salih Özdeğirmenci ve Altan Karakuş’un önceki gün “Gümrüksüz mal tasarrufu” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Hamza Tarman, zanlıların Kermiya Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a giderek orada kesmiş oldukları ve toplam ağırlığı 450 kilo olan 2 adet dana ve 7 adet kuzuyu yine aynı yoldan zanlı Altan Karakuş’un aracı ile ülkeye gümrüğünü ödemeden ithal ettiklerini söyledi.

Tarman,  konu etler ve zanlıların Lefkoşa’da faaliyet gösteren Işıklar Butik Kasap isimli iş yerinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Yapılan sorgulamada, zanlıların ifade verip suçlarını kabul ettiklerini belirterek uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

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