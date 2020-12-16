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Güneyin Emekçileri: “Uzlaşı yok, mücadeleye devam”

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan emekçileri temsil eden ‘Güneyin Emekçileri’ adlı grup, sosyal medyadan açıklama yaparak, hükümet yetkilileri ile yapılan görüşmede bir uzlaşıya varılamadığını duyurdu.

16 Aralık 2020 Çarşamba 21:19
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Güneyin Emekçileri: “Uzlaşı yok, mücadeleye devam”

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan emekçileri temsil eden ‘Güneyin Emekçileri’ adlı grup, sosyal medyadan açıklama yaparak, hükümet yetkilileri ile yapılan görüşmede bir uzlaşıya varılamadığını duyurdu.

Güneyin Emekçileri grubundan yapılan açıklama şu şekilde:

"Öncelikle bildirmek isteriz ki 'Güney Kıbrıs'ta çalışanlar' ismindeki dernekle Mart ayından beridir hak mücadelesi veren 'Güney Emekçileri' oluşumunun hiç bir bağı yoktur. Bu dernek 3, 5 kişinin önderliğinde kurulmuş ve işçilerin birliğini bölme hedefiyle calıştıkları artık apaçık ortaya çıkmıştır.

Bu kişilerin kimler tarafindan yönlendirildiği bilgimiz dahilindedir, çok yakın bir zamanda bu konu için ayrı bir basın açıklaması yapmayı düşünüyoruz.

Güney Emekçileri oluşumu sırf işçilerin bölünmemesi uğruna bahse konu derneğin ortaya çıktığı andan itibaren çalışmalarını askıya almıştı, ancak bugün hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmede anlaşma sağlandığını iddia edilen konuda Güney Emekçilerinin kesinlikle bir uzlaşısı yoktur. Bu insan haklarına ve eşitlilik ilkesine aykırı gayri insani alınan kararlar kesinlikle bizleri temsil etmiyor ve bu kararlar karşısında mücadelemizi tekrar sokağa taşıyacağımızı ve bizleri doğuran bu topraklarda özgürce işimize, evimize gidebilme özgürlüğümüzü elde edene kadar mücadele edeceğimizi bildiririz."

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