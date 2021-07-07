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Güngördü: Artan Covid-19 Vakalarına Dikkat

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Gündördü halkı artan covid-19 vakalarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 14:45
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Güngördü: Artan Covid-19 Vakalarına Dikkat

Güngördü konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Son günlerde hızla yükselişe geçen salgın ile ilgili bulaşın önlenmesi için keskin tedbirler herkes tarafından alınmalıdır” dedi.

Ülke genelinde artış gösteren ve tüm dünya genelinde de etkisi süren covid-19 salgını ile ilgili herkesin önlem almasının yaşamsal olduğunu kaydeden Güngördü, şöyle devam etti:

“Eğlence mekânlarının ve Turizmin kalbi, Liman şehrimiz Girne’mizdeki sosyal hareketliliğin artması ve büyük oranda sınırlamaların kaldırılmasıyla günlük sosyal ve ekonomik döngünün hızlanmasına paralel olarak vaka sayılarındaki artış, hepimizin dikkate alması gereken ciddi bir noktadır.

Belli ki covid virüsü etkinliğini halen korumakta, çeşitli varyantlar ile de insan hayatı için tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ile Bilim Dünyasının önemle vurguladığı; aşı uygulamasının tüm toplum genelinde tamamlanması hususunun bizler de arkasındayız. Covid-19 pandemisi ile ilgili alınması gereken önlemler ise halen geçerlidir; maske, mesafe, hijyen.

Kuralların herkes tarafından eksiksiz yerine getirilmesi, aşılanmış bireylerimiz de dahil olmak üzere, bu kritik süreçte oldukça önemlidir. Çünkü gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda yeni bir kapanma sürecini daha kaldırmayız.

Bizler Girne Belediyesi olarak, kentimizin sağlık güvenliğini temin etmek ile ilgili görevimiz nedeniyle, işyeri kontrollerine ağırlık vereceğiz. İşletmeler gerekli tedbirleri almadığı takdirde her türlü yasal yaptırım uygulanacaktır.

Hepimizin alacağı basit önlemlerle, Covid-19 salgınını toplum olarak yöneteceğiz. Sevdiklerimizi korumak, aydınlık bir geleceğe hazırlanmak için bu zor günlerde birlik içinde olmayı başarmalıyız. Bu düşüncelerle değerli halkımızı sevgiyle selamlar, saygılarımı sunarım”

Son Güncelleme: 07.07.2021 16:27
Anahtar Kelimeler:
Nidai GündördüCovid19
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