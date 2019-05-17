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Güngördü: Çiçek dalında güzeldir lütfen koparmayın

Girne Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi tarafından kent genelinde yapılan peyzaj çalışmaları devam ediyor.

17 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Güngördü: Çiçek dalında güzeldir lütfen koparmayın
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Belediye’den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında dönel kavşak, refüj arası ve kentin önemli noktalarına mevsimlik çiçekler dikiliyor.

Bu kapsamda Girne Halk Kütüphanesi önü ile Girne Antik Liman’ın arka sokaklarındaki  mevcut bitkilerin bakımı yapılıp çiçeklendiriliyor.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentte devam eden altyapı çalışmalarının yanında çiçeklendirme çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

Nidai Güngördü, Girne Antik Limanın arka sokaklarında 3 yıl önce başladıkları çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, “Çiçek dalında güzeldir lütfen koparmayın” dedi

(BRT/TAK)

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