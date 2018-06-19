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Güngördü, Edremit köyünü ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü, Edremit köyünü ziyaret etti.

19 Haziran 2018 Salı 14:09
Güngördü, Edremit köyünü ziyaret etti

Güngördü’ye UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Nil Keleşoğlu, bazı UBP Girne belediyesi meclis üyesi ve meclis üyesi adayları eşlik etti. 

Bölgede yaptığı işler ve yapacaklarını anlatan Güngördü ve beraberindeki grup, Edremit Muhtarı ve bölge sakinleriyle görüşüp, Edremit ve çevresini gezerek broşür dağıttı. 

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Nidai Güngördü, dört yıl içerisinde S Bölgesi’nden Edremit köyüne (Çevre yoluna kadar) kaldırım projesi yaptıklarını ve yeniden seçilmeleri halinde  projenin ikinci etabına devam edileceğini söyledi. Çember ve refüjlerin bakımının yapıldığını, köyün girişinde bulunan iki adet köprünün Girne Kaymakamlığıyla birlikte genişletildiğini, belediye tarafından da asfaltlandığını belirtti. 

Yağmur suyu kanallarının yapılarak su baskınlarına karşı gerekli tedbirlerin alındığını, muhtarlık binasının restore edilip çocuk oyun alanının oluşturulduğunu da anlatan Güngördü, önümüzdeki dönemde de köye yenilikler katacak projeleri hayata geçireceklerinin altını çizdi. 

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