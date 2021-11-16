Güngördü, UCLG-MEWA toplantısına katıldı

Girne Belediye Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG MEWA) Kültür ve Turizm Komite Başkanı Nidai Güngördü, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey ortak toplantısına katıldı.

UCLG-MEWA, Göç Küresel Görev Gücü (GTFM) yıl sonu değerlendirme toplantısı, UCLG-MEWA’nın eş başkanlığı görevini yürütmekte olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 11 Kasım’da gerçekleşti.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, UCLG-MEWA’nın 2021 yılı çalışma dönemi değerlendirilerek, 2022 yılının faaliyet planı Yönetim Kurulu ve Konsey üyelerinin katkılarıyla şekillendirildi.

Güngördü, toplantıda başkanı olduğu kültür ve turizm komitesi kapsamında yapılan tüm etkinlikler ve özellikle Girne de gerçekleştirilen Erişilebilir Kent Çalıştayı ile ilgili bilgi vererek, komitenin gelecek dönem programını okudu.