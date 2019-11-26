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Güngördü’den Öğretmenler Günü ziyareti

26 Kasım 2019 Salı 15:07
Güngördü’den Öğretmenler Günü ziyareti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “24 Kasım Öğretmenler Günü” nedeniyle bazı emekli öğretmenleri evinde ziyaret etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Güngördü, öğretmenlere çiçek takdim ederek, görevde olan ve emekli olan öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, gelecek nesillerin yetişmesinde ve topluma faydalı olmalarında öğretmenlere büyük görev düştüğünü ifade etti.

Nidai Güngördü, öğrencilerini büyük bir hassasiyetle ve fedakârlıkla yetiştiren, bugün artık emekli olmuş öğretmenlere, sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diledi.

(BRT/TAK)

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Güngördü
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