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GÜRCAFER: “ANKARA’DA ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU”

Ekonomik Örgütler Platformu Sözcüsü, İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kanal T’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

24 Şubat 2021 Çarşamba 11:13
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GÜRCAFER: “ANKARA’DA ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU”

GÜNDEM KIBRIS

Ekonomik Örgütler Platformu’nun Ankara ziyaretini değerlendiren Gürcafer, “Ekonomik Örgütler Platformu, toplumun çok büyük bir kesimini temsil eden bir oluşumdur. O yüzden Ankara’dan kabul gördük ve çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede ekonomik konuların yanında aşı konusunu da konuştuk ve aşının bizim için önemini anlattık. Çünkü KKTC’nin belirli süre içerisinde aşılanmaması ve kapılarını dünyaya açamaması halinde ortaya çıkacak sorunların bilincindeyiz. Çok verimli ve iyi diyalog halinde bir görüşme oldu, bunu devam ettireceğiz. Biz balık tutmak istiyoruz. O yüzden doğru bir yapıyla, sürdürülebilen bir yapı oluşturulmalıdır. Kısa ve uzun vadeli planların yapılması gereklidir” dedi.

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Cafer Gürcafer
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