Gürcafer , Kıbrıslı Türklerin çözümsüzlüğün bedelini çok ağır ödediğini belirtti

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıslı Türklerin çözümsüzlüğün bedelini çok ağır ödediğini ve ödemeye devam ettiğini belirterek, “Sürdürülebilir ekonomi, sorunsuz turizm için; direkt ulaşımın olması, limanlardan sorunsuz bir şekilde ihracat yapılabilmesi için federal bir temelde veya başka bir temelde bir çözüme ihtiyaç olduğunu” kaydetti.

KTİMB’den verilen bilgiye göre, Gürcafer, Kıbrıs Genç TV’de “Er Meydanı” programında ekonomi ile Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu.

EÖP’ün “aşı” gündemi ile geçen aylarda Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarette, bu hususta çok ciddi bir lobi çalışması yaptığını ancak siyasetin EÖP’ün bu girişiminin devamını getiremediğini söyledi. Gürcafer, “Siyaset, eğer bizim başlatmış olduğumuz o baskıyı aynı tazyikle devam ettirseydi bugün çok farklı bir noktada olacaktık” dedi.

Cafer Gürcafer, şöyle devam etti:

“Dünyada, yaşadığı travmadan dolayı cebinde milyonları olan ve dünyada sığınabileceği güvenli liman arayan milyonlarca insan var. Bu arayışla bakınan, karar aşamasında olan milyonlarca kişi var, biz bu insanlardan bir kısmını kazansaydık milyar dolar gelir elde edecektik. Bu bizi çok rahatlıkla pandemiden çıkarırdı. Buna tekrardan odaklanmamız lazım. Beni rahatsız eden ve üzen bugün dahi böyle bir çalışma görmüyorum. Hükümetin önceliği ‘Türkiye bize para versin’ noktasında.

Eğer ki şu anda yalnızca satılmış olan evlerin devir harçlarından gelecek olan para neredeyse hükümetin Türkiye’den beklediği para kadarsa, onu organize etmezse biz hiçbir zaman kendi kendimize yeten bir yapıya sahip olamayız. Bu mantalite değişikliğini bu salgının geçmesiyle birlikte bu yaşananlardan ders çıkararak süratle yapmamız lazımdır. Bu yapıyla hiçbir yere varamayız.”

“BİZİM İHTİYACIMIZ OLAN ÇÖZÜMDÜR”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıslı Türklerin çözümsüzlüğün bedelini çok ağır ödediğini ve ödemeye de devam ettiğini söyledi, sürdürülebilir bir ekonomi, sorunsuz bir turizm için, direkt ulaşımın olması, limanlardan sorunsuz bir şekilde ihracat yapılabilmesi için federal bir temelde veya başka bir temelde bir çözüme ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Çözümün sağlanması için de dünya ile barışık, uyum içerisinde hareket etmeye ihtiyaç olduğunu ifade eden Gürcafer, bu noktada endişeli olduğunu belirtti.