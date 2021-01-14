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GÜRCAFER: “SİSTEMİN BÜTÜNÜNÜ ELE ALMAMIZ LAZIM”

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

14 Ocak 2021 Perşembe 10:45
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GÜRCAFER: “SİSTEMİN BÜTÜNÜNÜ ELE ALMAMIZ LAZIM”

ÖZEL HABER

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Ülkemizde bazen gerçeklerle yanlışların çatıştığını söyleyen Gürcafer, “Alsancak Yolu’nun bütününün ele alınması gerekiyor. Bir iş 2-3 müteahhitle yapılması sıkıntı doğurabilir. Örneğin Lefkoşa’da Dereboyu’ndan Metehan’a giden yolda da bunu yaşadık. Alt yapıyı başka müteahhit, üst yapıyı başka müteahhit yaptı. Çökme oldu suçu birbirlerine attılar. Bunu Güzelyurt Hastanesi inşasında da gördük. Popülizm araya girerek, bu işlerin sağlıklı ilerlemesini engelliyor. Yani üç tane ihale açacağınıza, bir ihale açardınız ve tek müteahhit destelerdiniz ve yapardınız. Bir işi başlayanın bitirmesi lazımdır. Bu iş doğru başlamış olsaydı, bugün bu tartışmalar olmazdı. Biz yanlış şeyleri, doğru şeylere uyarlamaya çalışırız. Bir işin proje aşaması, o işin en önemli kısmıdır. Sistemin bütününü ele almamız ve en doğru noktasından başlamalıyız” dedi.

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