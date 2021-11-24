Gürcafer: “Soğuk savaş psikolojisinden kurtulmamız lazım”

ÖZEL HABER

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“SOĞUK SAVAK PSİKOLOJİSİNDEN KURTULMAMIZ LAZIM”

Hafta sonu yapılan ekonomi çalıştayının verilerini paylaşan Gürcafer, Askeri birliklere yakınlından dolayı tapusunu alamamış insan sayısının 6 bin olduğunu söyledi. Bu kuralın soğuk savaş döneminde konduğunu söyleyen Gürcafer, “Bugün insanlar Google’dan istediği yeri görebiliyor. Bu şeyler artık geçti. Bu paranoya ve tabulardan, soğuk savaş psikolojisinden kurtulmamız lazım. 6 bin konutun devlete getirisi ortalama bir Milyar TL’dir. Atılı bir kenarda bu para duruyor. Biz de gidip Türkiye’den maaşları ödeyebilmek için 100 milyon TL istiyoruz” eleştirisinde bulundu.