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Gürcafer: Tapu devri yapılmamış 94 bin adet sözleşme var

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Tapu Dairesi’nde bekleyen 94 bin adet sözleşme olduğunu, tapuların çıktığını ancak devir işlemlerinin yapılmadığını aktararak, “Devirleri yapılması durumunda devletin kasasına girecek olan para 20 milyar TL civarındadır” dedi.

29 Mart 2022 Salı 19:27
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Gürcafer: Tapu devri yapılmamış 94 bin adet sözleşme var
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Gürcafer, yarın saat 14.00’de müsteşarlar nezdinde Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun bir taplantı yapacağını belirterek, Cuma günü ise somut kararlar almak için yeniden toplanacaklarını söyledi.

Toplantıda bir sunum gerçekleştirecek olan Gürcafer, sunumun detaylarına ilişkin birtakım açıklamalar yaptı.

Gürcafer, “Ülkemizde doğru düzgün bir istatistik kurumu yok bu yüzden birtakım verilere ulaşma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. KTİMB olarak bir veri bankası oluşturduk. Ancak Kaymakamlıkları bile kayıt tutma konusunda motive edemedik. Verilere ulaşma açısından birtakım sıkıntılar yaşanıyor. Ülkenin başından sonuna kadar reformlara ihtiyacı var...” dedi.  

Yarın gerçekleştireceği sunum içerisindeki bir bilgiyi de paylaşan Gürcafer, Tapu Dairesi’nde 94 bin adet sözleşme olduğunu, tapuların çıktığını ancak devir işlemlerinin gerçekleşmediğini dile getirdi, “Devirlerin yapılması durumunda devletin kasasına girecek olan para 20 milyar TL civarındadır" dedi. 

Gürcafer, “Ruhsat bekleyenleri neticelendirmek için bir seferberlik başlatmalıyız” diyerek, yarın Askeri Bölgeler Tüzüğü hakkında da bir sunum yapacaklarını aktardı.

Askeri bölgelerde de ciddi bir miktar paranın olduğunu söyleyen Gürcafer, “Buralara odaklanmamız durumunda bu kaynaklar devletin hazinesine aktarmayı ve ihtiyaç duyulan noktalara taşınmasını sağlarız” diye konuştu.

KTİMB Başkanı Gürcafer, yapmış oldukları araştırmalar kapsamında iddialarının doğru olduğunu tespit ettiklerini aktarak, yarın bunları müsteşarlarla paylaşacaklarını ifade etti.

Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun yavaş hareket ettiğini, karar almak yerine görüş alışverişi yapıldığını belirten Gürcafer, “Başından beri bizim söylediğimiz bu yöntemle çalışmak değildi. Biz bir kurul oluşturup oturup çalışalım, kararlar alalım Bakanlar Kurulu’ndan geçsin dedik. Ama şu an sadece görüş alıyoruz, bir karar alamıyoruz. Çok yavaş hareket ediyoruz, daha hızlı olmalıyız. Çok fazla zaman yok, hızlı hareket etmeliyiz. Birtakım kararlar alıp hayata geçirmemiz gerekiyor bu öneriyi de yarın dile getireceğim” şeklinde konuştu.  

KAYNAK: KIBRSI 

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