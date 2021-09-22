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Gürültülü temizlik yaptı diye...

21.09.21 tarihinde Çınarlı köyünde ayni yerde ikamet etmekte olduğu önceden problem yaşadığı eşi Andrea Gaprielle’yi temizlik esnasında fazla gürültü yaptığı gerekçesiyle ciddi şekilde darp edip alın kısmına sigara değdiren İngiltere uyruklu Lee John Gabrielle şikâyet üzerine tutuklandı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 17:37
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Gürültülü temizlik yaptı diye...

Zanlı bugün çıkarıldığı Gazimağusa aza mahkemesinde ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olguları aktarmak üzere polis memuru Cem Darik’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, İngiliz vatandaşı olan zanlının alkol bağımlısı olması nedeniyle önceden eşi A.G ile sorunlar yaşaması nedeniyle bir süre ayrı yaşadıklarını, sonrasında zanlının İngiltere’ de alkol tedavisi görmesinden sonra aralarının düzelip birlikte  KKTC’ye gelip yerleştiklerini ancak 1 ay önce zanlının tekrar alkol almaya başlamasıyla problemlerin başladığını belirten tanık polis, zanlının yeniden düşünerek alkolü kesmesine rağmen gürültülü temizlik yaptığı gerekçesiyle elleri ile göğsünden tutup sağ ayağı ile müştekinin sol  baldırına tekme atıp darp ettikten sonra alnına sigara değdirdiğini söyledi.

Tahkikatın tamamlandığını belirten tanık polis, zanlının KKTC’ deki statüsü ve alkol bağımlılığı nedeniyle davası görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 20 günü geçmemek kaydıyla zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)

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