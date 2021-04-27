Guterres-Tatar görüşmesi yapılıyor

Gayrıresmi Kıbrıs konferansı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmesiyle birlikte başladı.
Öte yanan Guterres, Tatar ile görüşmesinin tamamladıktan sonra Guterres, Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşecek.
Birleşmiş Milletler öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 gayriresmi Kıbrıs konulu konferans başladı.
Gayrıresmi Kıbrıs konferansı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmesiyle birlikte başladı.
Öte yanan Guterres, Tatar ile görüşmesinin tamamladıktan sonra Guterres, Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşecek.