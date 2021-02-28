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"Guterres’in 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin daveti Ersin Tatar’a ulaştı"

28 Şubat 2021 Pazar 12:25
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"Guterres’in 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin daveti Ersin Tatar’a ulaştı"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında Cenevre’de yapılacak 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin daveti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eline ulaştığını açıkladı.

Doğruyol’un açıklaması şöyle:

‘BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında Cenevre’de yapılacak 5+BM gayrı resmi Kıbrıs toplantısına ilişkin daveti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eline ulaşmıştır.
Mektupta toplantının amacının resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için taraflar arasında ortak bir zemin bulunup bulunmadığını saptamak olduğunun altı çizilmiştir.
Cumhurbaşkanı Tatar bu davete olumlu yanıtını KKTC New York Temsilciliği aracılığıyla 1 Mart 2021 Pazartesi günü Genel Sekreter Guterres’e ulaştıracaktır.’
        
        
 

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