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“Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamlar açıklandı

Koronavirüse ilişkin son 24 saatte kaydedilen rakamları aktaran Sağlık Bakanlığı, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaştı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 19:04
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“Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamlar açıklandı

Evde karantina uygulamasının başlamasıyla birlikte “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamlar açıklandı.

Koronavirüse ilişkin son 24 saatte kaydedilen rakamları aktaran Sağlık Bakanlığı, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaştı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre:

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 55

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 645

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 677

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1065

Anahtar Kelimeler:
Güvende Kal
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