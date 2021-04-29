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“Güvende Kal” uygulamasının rakamları açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaştı.

29 Nisan 2021 Perşembe 19:09
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“Güvende Kal” uygulamasının rakamları açıklandı.

Evde karantina uygulamasının başlamasıyla birlikte “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamlar açıklandı.

Koronavirüse ilişkin son 24 saatte kaydedilen rakamları aktaran Sağlık Bakanlığı, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaştı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre:

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 99

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 52

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 693

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1265

Anahtar Kelimeler:
Güvende Kal
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