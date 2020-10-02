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Güvenlik kameralarından tespit edildi

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat ve Kasti hasar suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.H.Y tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Ekim 2020 Cuma 14:58
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Güvenlik kameralarından tespit edildi

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat ve Kasti hasar suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.H.Y tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı.

Polis, zanlının sirkat ve Kasti hasar suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 28.09.2020 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Ortaköy’de faaliyet gösteren Motomax isimli işyeri önünde tamir maksatları için bulunan Ali Çavuşoğlu’na ait EGL marka 125 cc çocuklar için olan ATV motoru sirkat ettikten sonra konu ATV’yi çalıştırmak için start yuvasını kırarak, 150 TL ve basamak kemerini kopararak 150 TL hasar verdiğini anlattı.

Polis, zanlının 01.10.2020 tarihinde güvenlik kameralarından tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ayni gün sirkat etmiş olduğu ATV’yi sakladığı yeri göstererek, itirafta bulunduğunu belirtti. Polis, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 6 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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