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GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇELERİ OY BİRLİĞİ İLE ONAYLANDI

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşmeleri çerçevesinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü bütçelerini oy birliği ile onaylanarak, Genel Kurul’a sevk edildi.

14 Ocak 2021 Perşembe 18:40
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GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇELERİ OY BİRLİĞİ İLE ONAYLANDI

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşmeleri çerçevesinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü bütçelerini oy birliği ile onaylanarak, Genel Kurul’a sevk edildi.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı çerçevesinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı için öngörülen 706 Milyon TL tutarındaki ödeneği oy birliği ile onayladı.
Komite, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesini onaylamasının ardından Polis Genel Müdürlüğü için öngörülen 493 Milyon 983 Bin 400 TL tutarındaki ödeneği de oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti. 
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü bütçelerinin görüşmeleri esnasında komite toplantısına davetli olarak; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nden üst düzey yetkililer ile Bütçe Dairesi, Devlet Planlama Örgütü ve Maliye Bakanlığı’ndan bürokratlar katılarak görüşlerini ifade ettiler. 
UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda yapılan komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı. 
Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, CTP Milletvekili Erkut Şahali, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.

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