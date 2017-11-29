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Güzelyurt Belediyesi oluşturdu iddiası

Yayla köyü ile Gaziveren sahili arasında bulunan bölgede çöp dağları oluştu.

29 Kasım 2017 Çarşamba 12:48
Güzelyurt Belediyesi oluşturdu iddiası
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Yeni Bakış'ta yer alan habere göre, Ülkemizin adeta baş belası olan ve çığ gibi büyüyen çevre kirliliği artık önlenemez bir hal aldı.

Uyarı tabelasını dinleyen yok

Ülkemizin en bakir bölgelerinden olan Yayla köyü ile Gaziveren sahili arasındaki bölge tam bir çöplüğe dönmüş durumda. Bu bölgede bulunan paketleme evi civarı, Çevre dairesinin uyarı tabelası olmasına rağmen çöplerle doldu. 

Henüz yerleşime açılmayan bu bölgenin kaderi de tıpkı KKTC’nin diğer bölgeleri gibi oldu.

Güzelyurt Belediyesi oluşturdu iddiası

Bu arada,  çöp bölgesinin Güzelyurt Belediyesi tarafından oluşturulduğu iddiası da var. Bu bölgede Güzelyurt Belediyesi tarafından oluşturulan çöp bölgesinde zaman zaman çöplerin yakıldığı ve buradan çıkan kötü ve ağır kokuların bölge halkını rahatsız ettiği bilgisine de ulaşıldı. Bölge halkı bu alanda bulunan kömür ocaklarından zar zor kurtulduklarını ancak bu kez de yakılan bu çöplerin kokuları ile uğraşmak zorunda kaldıklarını belirttiler.

Kanserden ölüm oranları çok yüksek

Bilindiği gibi bölgeye yakın köylerden olan Akdeniz ve Yayla köylerinde son yıllarda en fazla ölüm kanser hastalığından oluyor. Her iki köyümüzde yaşayan vatandaşlar yıllardan beridir çok yüksek oranda olan kanser ölümleri ile ilgili nedenlerin araştırılması için ülke yöneticilerine baskı yapmakta idi. Bu köylerde yaşayan vatandaşlar kanserin yüksek olma nedenleri arasında bu bölgede oluşturulan ve sık sık yakılan çöpleri de göstermekte.

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